"Динамо" обыграло "Верес" и сократило отставание от "Шахтера"

Киевское "Динамо" обыграло "Верес" в матче чемпионата Украины. Столичный клуб занимает второе место в таблице, отставая от "Шахтера" на 6 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионский раунд

23-й тур

"Динамо" - "Верес" - 1:0 (1:0)

Гол: Мораес, 14.

"Мариуполь" - "Заря" - 0:0

Группа вылета

"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3 (0:1)

Голы: Биленький, 45 - с пенальти (0:1). Пасич, 84 (0:2). Щедрый, 90+2 (0:3).

Удаление: Акулинин (К), 63.