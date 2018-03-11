"Динамо" обыграло "Верес" и сократило отставание от "Шахтера"

Киевское "Динамо" обыграло "Верес" в матче чемпионата Украины. Столичный клуб занимает второе место в таблице, отставая от "Шахтера" на 6 очков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионский раунд
23-й тур
"Динамо" - "Верес" - 1:0 (1:0)
Гол: Мораес, 14.
"Мариуполь" - "Заря" - 0:0
Группа вылета
"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3 (0:1)
Голы: Биленький, 45 - с пенальти (0:1). Пасич, 84 (0:2). Щедрый, 90+2 (0:3).
Удаление: Акулинин (К), 63.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2017-2018/