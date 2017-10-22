"Динамо" недовольно судейством в матче с "Шахтером". Спорный момент с рукой Бутко. Видео

После матча 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" представители киевской команды остались недовольны решениями арбитра Виталия Романова. По словам главного тренера бело-голубых Александра Хацкевича, судья должен был поставить пенальти в моменте, когда нападающий Жуниор Мораес пробил по воротам, а мяч попал в руку защитнику "горняков" Богдану Бутко.

- Произошла судейская ошибка, - заявил Хацкевич в эфире "Профутбол". - Когда Бутко играет рукой, а мяч летит в сторону ворот - это чистый пенальти. Наша команда восприняла это очень остро. Это просто безобразие. Если чемпионат проводится для одной команды, то тогда нет вопросов. Но за такие ошибки надо наказывать людей. Они тоже должны ответственность. В таких играх судьи должны быть квалифицированными, а арбитр перед игрой был белее своей желтой майки.

Вместе с тем, галва судейского корпуса ФФУ Лучано Лучи в эфире передачи "Великий футбол" подтвердил, что арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в этом моменте.