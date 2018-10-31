"Динамо" и "Шахтер" вышли в 1/4 финала Кубка Украины

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Шахтер" вышел в 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка страны. В 1/32 финала "горняки" обыграли другой донецкий клуб "Олимпик" - 3:2.

Финалист прошлого розыгрыша турнира "Динамо" также пробилось в четвертьфинал, обыграв "Минай".

Кроме того, в восьмерку сильнейших пробились "Львов", "Днепр-1", "Ингулец", "Ворскла", "Карпаты" и "Заря".

Кубок Украины

1/8 финала

"Шахтер" - "Олимпик" - 3:2 (0:0)

"Горняк" - "Львов" - 0:1 (0:0)

"Калуш" - "Днепр-1" - 0:3 (0:3)

"Десна" - "Заря" - 1:2 (1:0)

"Минай" - "Динамо" - 1:3 (1:0)

"Ингулец" - "Мариуполь" - 3:1 (2:0)

"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2 (0:0)

"Черкащина-Академия" - "Карпаты" - 0:1 (0:0)