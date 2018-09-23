"Динамо" и "Шахтер" одержали разгромные победы в чемпионате Украины

"Динамо" разгромило "Десну" в матче 9-го тура чемпионата Украины - 4:0. В другой встрече "Шахтер" также с разгромным счетом обыграл "Черноморец" - 3:0. Донецкий клуб возглавляет таблицу с 24 очками из 27 возможных, "Динамо" отстает на 7 очков и имеет игру в запасе.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

8-й тур

"Динамо" - "Десна" - 4:0 (1:0)

Голы: Бурда, 45+1 (1:0). Вербич, 67 (2:0). Кендзера, 74 (3:0). Цыганков, 87 (4:0).

"Шахтер" - "Черноморец" - 3:0 (0:0)

Голы: Мораес, 57 (1:0). Трубочкин, 63 (2:0). Тайсон, 82 (3:0).

"Ворскла" - "Заря" - 2:1 (0:0)

Голы: Ребенок, 65 (1:0). Караваев, 70 (1:1). Прийма, 90+1 - в свои ворота (2:1).

Нереализованный пенальти: Шарпар (В), 88.