Детский тренер: "В академии "Шахтера" за Коноплянку предлагали тысячу долларов"

Детский тренер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал, что футболист сборной Украины мог перейти в "Шахтер". Он отметил, что возил своих ребят и предлагал их разным клубам.

- Коноплянка мог оказаться в "Шахтере", - цитирует "Команда №1" Кевлича. - Не скрываю, я возил своих ребят и предлагал их разным клубам. Но с "горняками" договориться по сумме отступных не удалось. Как-то Александр Фундерат (бывший трене академии "Шахтера". – Прим. "СЭ") сказал мне: если бы Луческу узнал, что селекционеры в свое время упустили возможность подписать Коноплянку, то половина этих специалистов была бы уволена.

Тогдашний директор академии "горняков" предложил мне 1000 долларов, а на отказ заметил: "Хотел бы посмотреть, как ты живешь". Выходило, если у тренера неважные жизненные условия, то его ученика можно дёшево купить. В общем, некрасиво это выглядело. А у нас с отцом Евгения была джентльменская договорённость, что полученные деньги делим поровну. Хотя обычно так не делается. В больших клубах игроки даже указывают процент премиальных от суммы контракта для первых наставников.