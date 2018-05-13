Дети из украинской команды попали в аварию в Белоруссии

В результате ДТП на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" на территории Белоруссии пострадали дети из украинской футбольной команды. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, один ребенок погиб, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. В течение дня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

Авария произошла 13 мая примерно в 7 часов утра.