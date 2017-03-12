Денис Васин: "После гола "Черноморцу" побаливают почки и печень"

Полузащитник "Стали" Денис Васин после матча 21-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (1:0) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что после неожиданного взятия ворот у него болят почки и печень.
На 24-й минуте встречи защитник одесситов Александр Азацкий выбивал мяч из штрафной, но попал в форварда, рикошетом от которого он попал в дальний угол.
– Денис, раньше вы как-то говорили, что нужно бить из любых положений и точек. А как тогда опишете гол "Черноморцу"? – вопрос Васину.
– Ничего такого не произошло. Просто мяч в меня попал и отлетел в ворота.
– В какую часть тела?
– Да вот, почки и печень побаливают так нормально (смеется). Конечно, не ожидал сам, что гол забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное выиграли 1:0. Приятно было играть на родном для меня стадионе. Спасибо болельщикам, хотя они чуть посвистывали, но ничего, все нормально.
Защитник "Черноморца" поразил девятку своих ворот рикошетом от игрока команды Кучука
Дополнительная информация
http://pfcstal.com/news/komanda/denis-vasin-pochechki-i-pechen-posle-gola-pobalivayut
marksan
Отбили всё? А видео видел и обхохотался!
15:49