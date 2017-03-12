Денис Васин: "После гола "Черноморцу" побаливают почки и печень"

Полузащитник "Стали" Денис Васин после матча 21-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (1:0) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что после неожиданного взятия ворот у него болят почки и печень.

На 24-й минуте встречи защитник одесситов Александр Азацкий выбивал мяч из штрафной, но попал в форварда, рикошетом от которого он попал в дальний угол.

– Денис, раньше вы как-то говорили, что нужно бить из любых положений и точек. А как тогда опишете гол "Черноморцу"? – вопрос Васину.

– Ничего такого не произошло. Просто мяч в меня попал и отлетел в ворота.

– В какую часть тела?

– Да вот, почки и печень побаливают так нормально (смеется). Конечно, не ожидал сам, что гол забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное выиграли 1:0. Приятно было играть на родном для меня стадионе. Спасибо болельщикам, хотя они чуть посвистывали, но ничего, все нормально.

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