Дарио Срна: "У меня были предложения из Китая, Катара, США, но я принимаю решение сердцем"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна подчеркнул, что финансовая составляющая не играла главную роль в его решении продлить контракт с донецким клубом. Хорват выступает в "Шахтере" с 2003 года, 1 мая ему исполнилось 36 лет. По неофициальной информации, минувшим летом им интересовалась "Барселона".

- Мое прошлое, настоящее и будущее связано с "Шахтером", - цитирует Zbirna.com Срну. - Я горжусь тем, что такой клуб предлагает мне контракт в таком возрасте! Честно признаюсь, этот клуб в моем сердце. Я в нем уже 15 лет, и все это время чувствую себя как дома. Сейчас мы не имеем возможности играть в Донецке. Мы живем в Киеве, выступаем в Харькове… Наш успех демонстрирует силу духа "Шахтера"!

И еще. Я никогда бы не позволил себе подписать новый контракт, опираясь на прошлые заслуги. Если клуб предложил мне соглашение, значит, я еще пребываю на высочайшем уровне.

- Но вы удовлетворены финансовой составляющей нового соглашения?

– Я знал, что этот вопрос будет задан. Деньги не являются главной частью этой истории. Если бы, предположим, они стояли на первом месте, возможно, наши отношения с "Шахтером" закончились бы гораздо раньше. Может быть, будет не очень тактично об этом говорить, но у меня были отличные предложения из Китая, Катара и США. Цифры контрактов впечатляли! Но я принимаю решение сердцем.