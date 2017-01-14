Дарио Срна: "Остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что не собирается покидать донецкую команду. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 34-летнему хорвату со стороны "Барселоны".

- Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру", - цитирует segodnya.ua Срну. - Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением. Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается "Барселоны", не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере".