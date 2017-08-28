Дарио Срна: "Мы будем уважать регламент и с удовольствием приедем в Мариуполь"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" (Киев). Бело-голубые не приехали на матч потому, что не получили гарантий безопасности. В "Мариуполе" утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.

- Решение "Динамо" не ехать в Мариуполь? Это не к нам вопрос, - цитирует Football.ua Срна. - У нас своя дорога, а у "Динамо" своя. Но я хочу сказать, что мы будем уважать регламент. Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с "Карпатами" и с "Вересом". На этих матчах был практически полный стадион.

Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник. Это рядом с нашим городом, там живет много дончан. Лично мне будет очень приятно туда приехать и доставить людям удовольствие своей игрой.