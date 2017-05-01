Дарио Срна: "Лучше выиграть чемпионат Украины с "Шахтером", чем Лигу чемпионов с "Барселоной"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна не стал отрицать информацию о том, что к нему проявляла интерес "Барселона". Каталонцы, которые испытывали проблемы зимой на позиции правого защитника, планировали подписать хорвата по схеме "0,5+1".

– Все слышали о том, что во мне была заинтересована "Барселона", – цитирует Marca Срну. – Но я счастлив в "Шахтере", мое сердце здесь. Выступаю за клуб 14 лет, и я не считаю себя частью команды, я считаю себя частью семьи. Я сказал президенту "Шахтера", что лучше выиграю чемпионат Украины с клубом, чем Лигу чемпионов с "Барселоной". Он понял мое решение.