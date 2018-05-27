"Черноморец" и "Звезда" вылетели из украинской премьер-лиги, проиграв в "стыках"

"Черноморец" и "Звезда" покинули украинскую премьер-лигу. В стыковых матчах они уступили клубам первого украинского дивизиона - "Полтаве" и "Десне" соответственно.

Ранее напрямую из премьер-лиги вылетела "Сталь", которую заменит победитель первой лиги "Арсенал".

Чемпионат Украины

Плей-офф

Ответные матчи

"Полтава" - "Черноморец" - 3:0 д.в. (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Дегтярев, 67 (1:0). Дегтярев, 105 (2:0). Дегтярев, 113 (3:0).

Удаление: Романюк (Ч), 110.

Первый матч - 0:1

"Десна" - "Звезда" - 4:0 (1:0)

Голы: Фаворов, 38 (1:0). Арвеладзе, 52 (2:0). Волков, 64 (3:0). Арвеладзе, 88 (4:0).

Незабитый пенальти: Фаворов (Д), 25.

Первый матч - 1:1