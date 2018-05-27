"Черноморец" и "Звезда" вылетели из украинской премьер-лиги, проиграв в "стыках"

"Черноморец" и "Звезда" покинули украинскую премьер-лигу. В стыковых матчах они уступили клубам первого украинского дивизиона - "Полтаве" и "Десне" соответственно.
Ранее напрямую из премьер-лиги вылетела "Сталь", которую заменит победитель первой лиги "Арсенал".
Чемпионат Украины
Плей-офф
Ответные матчи
"Полтава" - "Черноморец" - 3:0 д.в. (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Дегтярев, 67 (1:0). Дегтярев, 105 (2:0). Дегтярев, 113 (3:0).
Удаление: Романюк (Ч), 110.
Первый матч - 0:1
"Десна" - "Звезда" - 4:0 (1:0)
Голы: Фаворов, 38 (1:0). Арвеладзе, 52 (2:0). Волков, 64 (3:0). Арвеладзе, 88 (4:0).
Незабитый пенальти: Фаворов (Д), 25.
Первый матч - 1:1
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2017-2018/