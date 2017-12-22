CAS зарегистрировал иск киевского "Динамо" по делу "Мариуполя"

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию киевского "Динамо" на решение КДК Федерации футбола Украины о присуждении команде технического поражения из-за неявки на матч 7-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя", сообщает "Футбол 24". ФФУ будет работать по этому делу со швейцарской адвокатской компанией, которая специализируется на CAS.

– Мы подтверждаем, что CAS зарегистрировал дело и производство ведется в Спортивном арбитражном суде, – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, запланированная на 27 августа встреча между "Мариуполем" и "Динамо" не состоялась из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности. Позже Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо".