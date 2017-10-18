CAS отклонил иск Хацкевича к Белорусской федерации футбола

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск главного тренера киевского "Динамо"Александра Хацкевича к Белорусской федерации футбола, сообщает официальный сайт ассоциации. Отмечается, что апелляция специалиста был отклонена из-за нахождения ее сути вне юрисдикции CAS.

Хацкевич зимой 2014 года возглавил сборную Белоруссии, заключив трехлетний контракт. В декабре 2016 года федерация досрочно расторгла с ним соглашение. "Динамо" он принял в июне этого года.