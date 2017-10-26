CAS отклонил апелляцию "Шахтера" по делу Зинченко

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Шахтера" по делу о досрочном расторжении контракта украинского полузащитника Александра Зинченко, информирует сайт юридической компании "Сила".

В 2014 году украинец покинул клуб из Донецка, разорвав контракт в одностороннем порядке. После этого Зинченко перешел в "Уфу".

Летом 2016 года российская команда продала хавбека в "Манчестер Сити", после чего "Шахтер" обратился в ФИФА с просьбой дать оценку состоявшемуся трансферу. В результате ФИФА обязала игрока заплатить донецкому клубу 8 тысяч евро. "Шахтер" счет это наказание слишком мягким и обратился в CAS.