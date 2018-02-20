CAS отклонил апелляцию "Динамо", киевлянам засчитано техническое поражение

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) присудить команде поражение со счетом 3:0 за неявку на матч чемпионата Украины с "Мариуполем".

В августе 2017 года киевляне отказались ехать в Мариуполь, мотивируя это беспокойством за собственную безопасность, несмотря на то, что ранее в городе прошли 3 матча УПЛ. Руководство "Динамо" требовало перенести матч в Киев, но получило отказ. ФФУ засчитало бело-голубым техническое поражение, после чего ими была подана апелляция в CAS.

Отметим, в турнирной таблице чемпионата Украины динамовцы идут вторыми, отставая от лидирующего "Шахтера" на 3 очка.