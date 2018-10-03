Бывший защитник "Шинника" возглавил донецкий "Олимпик"

Вячеслав Шевчук назначен главным тренером донецкого "Олимпика", сообщает пресс-служба клуба. Для 39-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Уже сегодня он провел первую тренировку с новой командой. Первый матч под руководством Шевчука "Олимпик" проведет 7 октября на выезде с киевским "Динамо".

Шевчук завершил игровую карьеру в 2016 году. Ранее он защищал цвета запорожского и донецкого "Металлурга", "Днепра", "Шахтера", а с 2002 по 2004 год защищал цвета ярославского "Шинника". На его счету 54 матча за сборную Украины и участие в Евро-2012 и 2016.