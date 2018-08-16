Бывший помощник Моуринью возглавил "Карпаты"

Португалец Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш назначен главным тренером "Карпат", сообщает пресс-служба львовского клуба. Он сменил исполнявшего обязанности рулевого команды Олега Бойчишина.

Жозе Мораиш долгое время ассистировал нынешнему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Вместе с соотечественником он работал с "Порту", "Интере", "Реале" и "Челси". Также у него есть опыт самостоятельной работы в аравийском "Аль-Шабабе", турецком "Антальяспоре", греческом АЕК и английском "Барнсли".