Бывший футболист "Ростсельмаша" отказался возглавлять китайский клуб

Украинский тренер Анатолий Бессмертный получил предложение от одного из китайских клубов, сообщает matchday.ua. По информации источника, он вынужден был отказаться от него по семейным обстоятельствам. Ранее он работал в черкасском "Днепре" и "Полтаве", а в бытность футболистом защищал цвета ряда российских клубов: "Тюмени", "Ростсельмаша", "Черноморца" и ставропольского "Динамо".