18:11 | ФУТБОЛ — Украина

Бывший футболист "Ростсельмаша" отказался возглавлять китайский клуб

0
0
0

Украинский тренер Анатолий Бессмертный получил предложение от одного из китайских клубов, сообщает matchday.ua. По информации источника, он вынужден был отказаться от него по семейным обстоятельствам. Ранее он работал в черкасском "Днепре" и "Полтаве", а в бытность футболистом защищал цвета ряда российских клубов: "Тюмени", "Ростсельмаша", "Черноморца" и ставропольского "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/bessmertnyj-otkazalsya-ot-priglasheniya-kitajskogo-kluba-i-mozhet-vozglavit-komandu-vtoroj-ligi-ukrainy-65067/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ