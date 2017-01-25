15:37 | ФУТБОЛ — Украина

Будковский не полетел с "Шахтером" на второй сбор

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Нападающий Филипп Будковский, возвращенный "Шахтером" из аренды в "Анжи", не полетел на второй сбор с донецким клубом, информирует канал "Футбол 1". Футболист вернулся из махачкалинской команды в "Шахтер" для прохождения первого сбора в Испании, но не подошел действующему тренерскому штабу команды.

Ранее спортивный директор российской команды Александр Танцюра сообщил "СЭ", что если Будковский покинет "Шахтер", то "Анжи" продолжит сотрудничество. За махачкалинцев украинец сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей.

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