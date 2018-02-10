Бойко вернулся в киевское "Динамо"

Украинский голкипер "Бешикташа" Денис Бойко перешел в киевское "Динамо", информирует Dinamomania. По информации источника, вратарь расторг контракт с турецким клубом и стал свободным агентом, после этого он заключил соглашение с киевлянами.

Последнюю официальную встречу на клубном уровне финалист Лиги Европы провел 20 декабря 2016 года. Тогда Бойко вышел в составе "Малаги" в матче на Кубок Испании против "Кордобы" (3:4). Отметим, что Бойко является воспитанником "Динамо".