08:38 | Футбол — Украина

Бойко вернулся в киевское "Динамо"


Украинский голкипер "Бешикташа" Денис Бойко перешел в киевское "Динамо", информирует Dinamomania. По информации источника, вратарь расторг контракт с турецким клубом и стал свободным агентом, после этого он заключил соглашение с киевлянами.

Последнюю официальную встречу на клубном уровне финалист Лиги Европы провел 20 декабря 2016 года. Тогда Бойко вышел в составе "Малаги" в матче на Кубок Испании против "Кордобы" (3:4).

Отметим, что Бойко является воспитанником "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.dynamomania.com/news/406541-bojko-podpisal-soglashenie-s-dinamo-zavtra-on-vyletaet-v-ispaniyu

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