Болельщики в Ровно пытались избить судью после матча

Грандиозным скандалом завершился матч первой лиги чемпионата Украины между ровенским "Вересом" и "Колосом" (2:3). Болельщики хозяев пытались избить львовского арбитра Александра Шандора после финального свистка. Спасти судью получилось только с помощью органов правопорядка, которым пришлось применить газовый баллончик для усмирения толпы.

Недовольство фанатов объясняется просто - рефери поставил два пенальти в ворота их команды. Гол с одного из них был забит в конце встречи и стал победным для "Колоса". Кроме того, Шандор не засчитал один из голов "Вереса", который, по мнению клуба, был забит верно.