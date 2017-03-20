18:25 | ФУТБОЛ — Украина

Болельщики в Ровно пытались избить судью после матча

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Грандиозным скандалом завершился матч первой лиги чемпионата Украины между ровенским "Вересом" и "Колосом" (2:3). Болельщики хозяев пытались избить львовского арбитра Александра Шандора после финального свистка. Спасти судью получилось только с помощью органов правопорядка, которым пришлось применить газовый баллончик для усмирения толпы. 

Недовольство фанатов объясняется просто - рефери поставил два пенальти в ворота их команды. Гол с одного из них был забит в конце встречи и стал победным для "Колоса". Кроме того, Шандор не засчитал один из голов "Вереса", который, по мнению клуба, был забит верно.

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Материалы REN-TV

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