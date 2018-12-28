Блохин стал сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола Украины.

Бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Блохин назначен сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола Украины, информирует пресс-служба федерации. Решение было принято в ходе исполкома ФФУ.

Специалист был уволен из "Динамо" в 2014 году, после чего оставался безработным.

– От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, – приводит пресс-служба федерации слова Блохина. – После определенных размышлений я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность.

На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам Исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение.