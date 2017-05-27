Бернард: "Во многих эпизодах судья матча "Шахтер" - "Динамо" прятался от игры"

Полузащитник "Шахтера" Бернард после матча чемпионата Украины против "Динамо" (2:3) отметил, что "горняки" потерпели поражение из-за несправедливого судейства. По его словам, арбитр поединка должен был назначить пенальти в сторону киевлян и не засчитывать гол в ворота "Шахтера".

– Мы настроены одержать верх в любой игре – товарищеской или официальной, для нас значим абсолютно каждый матч, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Бернарда. - Логично, что мы уже добились своей цели – выиграли чемпионат и Кубок. Однако в таком дерби тоже всегда важно победить. Сегодня был красивый открытый футбол, команды создавали моменты.

Мы старались показать себя как можно лучше, но судейство крайне усложнило задачу – это видели все. Должен был быть наш аут, но его отдали "Динамо", и последовал гол в ворота "Шахтера". Также решающим стал момент с не назначенным пенальти. Во многих эпизодах человек буквально прятался от игры. Очень сложно, ведь таким был весь сезон. Не первый раз говорю об этом публично, но никто не принимает решений и не высказывает своей позиции, тогда как подобные ошибки повторяются. Я просто не могу о таком молчать, комментируя матч.