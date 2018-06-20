Бернард покинул "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Бернард покинул клуб. Контракт бразильца с украинским клубом истек, и он не стал его продлевать.

– Хочу поблагодарить игроков, руководство, тренерский штаб, сотрудников "Шахтера" за те пять лет, что мы провели вместе, – цитирует официальный сайт "Шахтера" Бернарда. – Как бы далеко я ни был, всегда стану поддерживать команду, радоваться ее победам и достижениям. Большое спасибо болельщикам за поддержку, уважение и дружбу. Я всех крепко обнимаю!