"Бенфика" и "Арсенал" претендуют на Фонсеку

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека имеет предложения от двух европейских топ-клубов. По версии популярного испанского журналиста Гильема Балаге, за португальцем давно следит лондонский "Арсенал". По этой причине Фонсека в марте отказал "Эвертону".

По данным Noticias ao Minuto, в приглашении специалиста заинтересована "Бенфика", которая ищет замену Рую Витории.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" истекает летом 2018 года. На данный момент дончане занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины.