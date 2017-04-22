Андрей Ярмоленко: "Судья принимал решения только в сторону "Шахтера"

Нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко после матча чемпионата Украины против "Шахтера" (0:1) отметил, что арбитр встречи принял неверное решение отменить первый гол киевлян в ворота "горняков". По его словам, судья давал играть в этом поединке только в сторону дончан.

- План был победить. Раз победили - значит не выполнили, - приводит 1927 слова Ярмоленко. - Конечно, трудно всегда пропускать в начале игры. Мы и забили, но арбитр посчитал, что там был фол. Я не могу говорить о втором голе, был там офсайд или нет, но эпизод с первым мячом - такие фолы, например, в Англии, не зафиксировали бы. Я не говорю о каких-то отдельных моментах, но судья давал играть в одну сторону. Однако не хочу говорить, что проиграли из-за судьи. Нужно искать причины в себе.

"Шахтер" давно стал чемпионом, это не секрет. А главная мотивация для нас - болельщики. Будем стараться показывать качественный футбол, чтобы люди приходили на стадион поддерживать "Динамо", потому что футбол для них.