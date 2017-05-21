Андрей Ярмоленко: "Не боюсь повторить судьбу Коноплянки"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко дал понять, что хочет попробовать свои силы за границей. По его словам, он не боится повторить судьбу партнера по сборной Украины Евгения Коноплянки, который потерял место в составе "Шальке".

- Я живу сегодняшним днем. Если получится перейти в другой клуб, то я буду рад этому, - цитирует xsport.ua Ярмоленко. - Если нет, то буду играть за "Динамо" и отдавать все силы. У меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом. Если он так решил, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу на негозла. Так должно быть, я ни о чем не жалею.

Не боюсь ли я повторить судьбу Евгения Коноплянки? Я ничего не боюсь. Я люблю играть в футбол, люблю тренироваться. Если перейду, а не буду играть, это будет значить, что я сам виноват в этом.