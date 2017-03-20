Андрей Ярмоленко: "На меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет"

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подчеркнул, что у него выработался иммунитет к критике в свой адрес. По словам нападающего, некоторым игрокам динамовцев стоит больше тренироваться и меньше читать то, что о них пишут.

- Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет, - приводит Football24 слова Ярмоленко. - Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в "Твиттере", где угодно, свое мнение. Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках.