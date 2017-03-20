10:59 | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Ярмоленко: "На меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет"

0
0
0
0

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подчеркнул, что у него выработался иммунитет к критике в свой адрес. По словам нападающего, некоторым игрокам динамовцев стоит больше тренироваться и меньше читать то, что о них пишут.

- Знаете, на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет, - приводит Football24 слова Ярмоленко. - Сейчас много молодых ребят в команде. Все сидят в интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в "Твиттере", где угодно, свое мнение. Ребята после неудачной игры сильно переживают. Думаю, что им требуется меньше читать интернет и просто работать на тренировках.

 

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/jarmolenko_na_menja_uzhe_stolko_vylili_grjazi_chto_ja_imeju_immunitet_k_jetomu_n372460/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...