09:40 | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Ярмоленко: "Хачериди нужен киевскому "Динамо"

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Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко надеется, что защитник Евгений Хачериди в скором времени вернется из дубля в основной состав команды. Ранее 30-летний украинец попросил главного тренера бело-голубых Сергея Реброва внести изменения в план тренировок, но получил отказ.

Позже стало известно, что киевляне перевели его во вторую команду и намерены расстаться с игроком.

- Женя взрослый парень. Думаю, они с Ребровым сами разберутся, - приводит "Динамомания" слова Ярмоленко. - Все знают, какой защитник Хачериди. Он, безусловно, нужен команде. Надеюсь, он будет радовать нас своей игрой.

Дополнительная информация

http://www.dynamomania.com/news/364727-andrej-yarmolenko-vse-znayut-kakoj-zaschitnik-hacheridi---on-nuzhen-komande

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