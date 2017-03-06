Андрей Ярмоленко: "Хачериди нужен киевскому "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко надеется, что защитник Евгений Хачериди в скором времени вернется из дубля в основной состав команды. Ранее 30-летний украинец попросил главного тренера бело-голубых Сергея Реброва внести изменения в план тренировок, но получил отказ.

Позже стало известно, что киевляне перевели его во вторую команду и намерены расстаться с игроком.

- Женя взрослый парень. Думаю, они с Ребровым сами разберутся, - приводит "Динамомания" слова Ярмоленко. - Все знают, какой защитник Хачериди. Он, безусловно, нужен команде. Надеюсь, он будет радовать нас своей игрой.