Андрей Ярмоленко: "Динамо" умрет за победу в финале Кубка Украины с "Шахтером"

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение от "Олимпика" (1:2) в день 90-летия клуба и 15-й годовщины смерти Валерия Лобановского.

При этом нападающий пообещал сделать все для победы над "Шахтером" в финале Кубка Украины, который состоится 17 мая.

- Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит, - приводит Xsport слова Ярмоленко. - Хочу извиниться за матч против "Олимпика" и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу.