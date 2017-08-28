Андрей Ярмоленко: "Боруссия"? Не верьте"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко опроверг информацию о своем переходе в дортмундскую "Боруссию". Ранее сообщалось, что украинский форвард рассматривается в качестве замены Усмана Дембеле, перешедшего в "Барселону" за 105 миллионов евро.

Также отмечалось, что Ярмоленко уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Предполагается, что "шмели" заплатят за переход 27-летнего украинца 25 миллионов евро.

– Не верьте, – цитирует Ярмоленко ua.tribuna.com.

– Вы остаетесь в "Динамо"?

– Да.