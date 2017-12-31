Андрей Шевченко: "Все идет к тому, что Украина начнет год поединками с Японией и Саудовской Аравией"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в марте команда, скорее всего, сыграет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией. Напомним, что аравийцы - соперники сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

- Нас ждет интересный год. Я хочу, чтобы "Динамо" и "Шахтер" удачно выступили в еврокубках, - цитирует zbirna.com Шевченко. - Чтобы прогрессировали все наши клубы, сильнее становился чемпионат Украины. В следующем году в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов – считаю, что все наши болельщики заслужили такой роскошный подарок. Со своей стороны хочу пообещать, что сборная Украины тоже приложит максимум усилий, чтобы никого не разочаровать.

– Планы у вас серьезные?

– Для начала хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте – два, а по окончании сезона – еще три. Все идет к тому, что мы начнем год поединками с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года. После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира.