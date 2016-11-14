15:13 | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Шевченко: "У Украины достаточно молодежи, но она пока не готова к игре на высшем уровне"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил мнение, что талантливые молодые футболисты еще не готовы для игры в национальной команде.

– Считаю, у нас есть достаточно молодежи, чтобы ее просматривать, но она не совсем готова для игры на таком уровне. Мы видим в них потенциал, однако их нужно подготовить, и эту подготовку они должны проходить через клубы.

То, что "Шахтер", "Динамо" и "Заря" все чаще дают возможность молодым игрокам выходить в основе, является большим плюсом для нас. Если эти молодые футболисты будут готовы, мы дадим им шанс играть.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/andrej-shevchenko-u-nas-est-dostatochno-molodezhi-chtoby-ee-prosmatrivat-no-ona-ne-sovsem-gotova-dlya-igry-na-takom-urovne-62457/

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