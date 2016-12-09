11:07 | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Шевченко: "У "Динамо" есть огромный потенциал, но "Шахтер" стабильнее"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ожидает, что матч 18-го тура чемпионата страны между киевским "Динамо" и "Шахтером" станет футбольным праздником. По его словам, на данный момент дончане превосходят своего соперника.

- После матча с "Бешикташем", думаю, все убедились в том, что у "Динамо" есть огромный потенциал, - приводит Footballua.tv слова Шевченко. - Нужно просто набраться терпения и верить в тех игроков, которым дают возможность себя проявить. Турки, конечно, показали безволие, но динамовцы сыграли очень грамотно - правильно оборонялись, открывали для себя пространство и хорошо его использовали.

Чем больше в составах украинских клубов будет доморощенных игроков, тем лучше для национальной команды. Но рядом с легионерами высокой квалификации молодежь будет быстрее расти.

Не буду спорить - "Шахтер" стабильно провел последние четыре месяца, тренеры нашли в команде нужный баланс, и она не просто добивается результата, а показывает при этом хороший футбол. В понедельник жду большого футбольного праздника и исключительно положительных эмоций. Не скрою, хочется, чтобы хорошо проявили себя сборники. Но самое главное, чтобы не было травм.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/35345--andrej-shevchenko-u-dinamo-je-velicheznij-potencial-ale-shahtar-stabilynishij/

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