Андрей Шевченко: "С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о распорядке своего дня. По словам специалиста, с собственными детьми ему приятнее нянчиться, чем с футболистами.

– В 7.30 я встаю, завтракаю с детьми, в 8.10 я отвожу их в школу, в 8.35 я приезжаю домой, переодеваюсь и еду играть 9 лунок. Прошелся, приехал домой, пообедал с женой, едем забирать детей со школы, – сказал Шевченко в интервью FootballHub. – Младшего она забирает чуть раньше, он заканчивает в 12. В 15.30 мы забираем двух старших, в 17.15 завожу его на тренировку, в 19.45 она заканчивается.

Я приезжаю домой, и мы ужинаем вместе. Жена купает младшеньких, я помогаю их положить всех вместе спать. С половины одиннадцатого до двенадцати у нас есть время пообщаться, посмотреть фильм вместе, и ложимся спать. С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Украинцы под его руководством не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира-2018.