Андрей Шевченко: "Натурализация Мораеса? Без комментариев"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что штаб команды внимательно следит за кандидатами в линию атаки. Специалист также отказался обсуждать возможную натурализацию форварда киевского "Динамо" Мораеса. Напомним, что в октябре в сборной Украины дебютировал хавбек "Шахтера" бразильского происхождения Марлос.

– Мы должны исходить из того, что имеем. Украинские форварды сейчас не так много забивают, - цитирует Footboom Шевченко. - В "Динамо", например, Кравец и Беседин не каждый матч на поле, у них там в конкурентах очень сильная пара легионеров – Мораес и Мбокани. Мы следим за очень большим числом наших игроков, выступающих как в Украине, так и Европе. Если кто-то проявит себя, покажет стабильность и класс, он обязательно получит приглашение в национальную команду.

– В прессе и среди болельщиков слышал разговоры о натурализации Мораеса. Предположим, он согласится принять гражданство. Этот форвард решит вопрос, пока не подрастут молодые нападающие?

– Я не занимаюсь натурализацией, и не комментирую перспективы игроков. Если футболист имеет украинский паспорт и показывает хороший уровень игры, то мы, конечно, его приглашаем. У всех равные условия.