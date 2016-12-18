Андрей Шевченко: "На Украине появятся игроки лучше Шевченко"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что перед выбором состава национальной команды просматривает не все матчи внутреннего первенства. По словам специалиста, в этом ему помогает видеоаналитик.

- У нас есть большое количество игроков, за которыми мы наблюдаем, - приводит Footballua.tv слова Шевченко. - У нас есть определенная база данных по ним: о том, как они себя проявляют, какую эволюцию они проходят, какой прогресс у них идет или, наоборот, деградация… Нам это очень важно.

- Матчи каждого тура вы полностью просматриваете?

- Я не смотрю все. У меня есть помощники. Мы созваниваемся, договариваемся, кто какой матч смотрит. Потом обмениваемся информацией. У нас есть видеоаналитик, Андреа Мальдера, который обязательно все моменты записывает, а мы их просматриваем.

- На Украине за годы независимости вы единственный обладатель Золотого мяча. Почему больше нет таких, как вы?

- Это не инкубационный процесс, который мы можем запустить и выращивать их.

- Ну, хоть один должен был бы появиться?

- Они еще появятся, я уверен. И будут еще лучше, чем Шевченко. Украина всегда славилась своими возможностями. Сейчас не очень легкий период в жизни страны. Поэтому и футбол страдает, конечно же.