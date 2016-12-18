Андрей Шевченко: "На Украине появятся игроки лучше Шевченко"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что перед выбором состава национальной команды просматривает не все матчи внутреннего первенства. По словам специалиста, в этом ему помогает видеоаналитик.
- У нас есть большое количество игроков, за которыми мы наблюдаем, - приводит Footballua.tv слова Шевченко. - У нас есть определенная база данных по ним: о том, как они себя проявляют, какую эволюцию они проходят, какой прогресс у них идет или, наоборот, деградация… Нам это очень важно.
- Матчи каждого тура вы полностью просматриваете?
- Я не смотрю все. У меня есть помощники. Мы созваниваемся, договариваемся, кто какой матч смотрит. Потом обмениваемся информацией. У нас есть видеоаналитик, Андреа Мальдера, который обязательно все моменты записывает, а мы их просматриваем.
- На Украине за годы независимости вы единственный обладатель Золотого мяча. Почему больше нет таких, как вы?
- Это не инкубационный процесс, который мы можем запустить и выращивать их.
- Ну, хоть один должен был бы появиться?
- Они еще появятся, я уверен. И будут еще лучше, чем Шевченко. Украина всегда славилась своими возможностями. Сейчас не очень легкий период в жизни страны. Поэтому и футбол страдает, конечно же.
Дополнительная информация
http://footballua.tv/news/football/35697--andrij-shevchenko-ja-vpevnenij-v-ukrajini-shhe-zjavitysya-gravci-krashhe-nizh-shevchenko/