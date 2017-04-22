Андрей Шевченко: "На матч "Динамо" - "Шахтер" приехал весь тренерский штаб сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что получил много важной информации от матча чемпионата страны между киевским "Динамо" и "Шахтером" (0:1). По словам специалиста, на игре лидеров турнирной таблицы присутствовал весь штаб национальной команды.

- Я сегодня не даю оценки ни одной, ни второй команде. Этим уже будут заниматься главные тренеры и специалисты, которые уже разберут игру, – цитирует matchday.ua Шевченко. - Для меня действительно было очень много информации, потому что "Динамо" перешло на совершенно другую систему игры. Мы должны об этом задуматься и задумаемся. У нас будет товарищеская игра с Мальтой. Проанализируем, посмотрим, в каком состоянии приедут игроки. У нас как раз будет возможность попробовать некоторые изменения именно в товарищеской игре. И уже будем готовиться на официальный матч.

Сегодня приехал весь тренерский состав. Завтра мы сядем, проанализируем, посмотрим всю аналитику уже по определенным моментам, по структуре, по всему. То есть мы делаем полный анализ, и, в частности, смотрим за игроками сборной, в каком состоянии находятся, как они играют в определенных позициях у себя в клубах. Это нормальный анализ, который мы всегда делаем.