Андрей Шевченко: "Мы возмущены тем, что случилось с Зозулей"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что игроки команды возмущены ситуацией, которая сложилась с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Форвард не смог завершить свой трансфер в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые обвинили украинца в нацизме. Теперь Зозуля не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.
- Мы, игроки и тренеры сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули, - приводит пресс-служба ФФУ слова Шевченко. - Он для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины.
замороженное сало
чё тут говорить-то? он же хохол да плюс фашик. кому-то что-то надо объяснять? если да, то вам не объяснять надо что-то, а сразу мочить как нечисть.
10:57 3 февраля
spetrov
Ну конечно - политических интриг. Болельщики испанского клуба - агенты Путина. Стоять на защите интересов страны можно по-разному. В III Рейхе тоже стояли.
22:32 2 февраля
inspire
почему то я думаю что правы болелы а не Шева ... может я и не прав, но мне кажется что националистические моменты Зозули скорее имели место быть ...
22:00 2 февраля
Лохматый
Это Путин виноват. Стопудовая информация...
21:27 2 февраля
П_о_в_а_р
ДОКОЛЕ? СУГС!!!
21:27 2 февраля
ЗЮК
Телевизороголовые имбецилы отписались ниже.
21:07 2 февраля
knyaz boltconskiy
Норм
20:59 2 февраля
Boleijj protiv
Жаль, Райо Вальекано не в еврокубках, можно было бы от всей души поболеть, как фашикам болелам из любого украинского клуба, будут давать в торец.
20:36 2 февраля
psv57
патриотизм и нацизм вещи разные. зозуля это не понял
20:34 2 февраля
MrSNik
Не все сходит с рук Андрюшка.Зозуле надо было язык за зубами держать.
20:28 2 февраля
Vlаdimir
Андрей сам-то понимает что в данной ситуации президент клуба НЕ пойдёт против болельщиков???? Он не понимает беспорядки на украинских стадионов, устроенных "болельщиками"-радикалами? Зачем президенту клуба подобное у себя?
20:07 2 февраля