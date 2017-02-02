Андрей Шевченко: "Мы возмущены тем, что случилось с Зозулей"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что игроки команды возмущены ситуацией, которая сложилась с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Форвард не смог завершить свой трансфер в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые обвинили украинца в нацизме. Теперь Зозуля не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

- Мы, игроки и тренеры сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули, - приводит пресс-служба ФФУ слова Шевченко. - Он для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины.