19:52 2 февраля | ФУТБОЛ — Украина

Андрей Шевченко: "Мы возмущены тем, что случилось с Зозулей"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что игроки команды возмущены ситуацией, которая сложилась с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Форвард не смог завершить свой трансфер в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые обвинили украинца в нацизме. Теперь Зозуля не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

- Мы, игроки и тренеры сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули, - приводит пресс-служба ФФУ слова Шевченко. - Он для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины.

Дополнительная информация

http://ffu.org.ua/ukr/teams/teams_main/16068/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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замороженное сало

чё тут говорить-то? он же хохол да плюс фашик. кому-то что-то надо объяснять? если да, то вам не объяснять надо что-то, а сразу мочить как нечисть.

10:57 3 февраля

spetrov

Ну конечно - политических интриг. Болельщики испанского клуба - агенты Путина. Стоять на защите интересов страны можно по-разному. В III Рейхе тоже стояли.

22:32 2 февраля

inspire

почему то я думаю что правы болелы а не Шева ... может я и не прав, но мне кажется что националистические моменты Зозули скорее имели место быть ...

22:00 2 февраля

Лохматый

Это Путин виноват. Стопудовая информация...

21:27 2 февраля

П_о_в_а_р

ДОКОЛЕ? СУГС!!!

21:27 2 февраля

ЗЮК

Телевизороголовые имбецилы отписались ниже.

21:07 2 февраля

knyaz boltconskiy

Норм

20:59 2 февраля

Boleijj protiv

Жаль, Райо Вальекано не в еврокубках, можно было бы от всей души поболеть, как фашикам болелам из любого украинского клуба, будут давать в торец.

20:36 2 февраля

psv57

патриотизм и нацизм вещи разные. зозуля это не понял

20:34 2 февраля

MrSNik

Не все сходит с рук Андрюшка.Зозуле надо было язык за зубами держать.

20:28 2 февраля

Vlаdimir

Андрей сам-то понимает что в данной ситуации президент клуба НЕ пойдёт против болельщиков???? Он не понимает беспорядки на украинских стадионов, устроенных "болельщиками"-радикалами? Зачем президенту клуба подобное у себя?

20:07 2 февраля

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