Андрей Шевченко: "Играю немного лучше, чем Володя Кличко. В гольф"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что увлекается гольфом. По словам специалиста, он играет немного лучше, чем бывший чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко.

– Гольф привлекает тем, что у тебя есть 4,5 часа, если хочешь побыть с самим собой – ты можешь это сделать, – сказал Шевченко в интервью FootballHub. – Если тебя эта игра захватит тем энтузиазмом, что и меня, то ты можешь проводить это время, не думая ни о каких проблемах. Это шанс уйти от всех проблем.

В гольфе невозможно дойти до идеала, это психологически сложная игра. У тебя есть возможность сыграть против поля или с партнерами. Игра дает шанс играть с любым соперником. Это стиль жизни уже определенный, для тех, кто занимается гольфом.

Играли с Володей Кличко. Я немного лучше играю, но я больше занимаюсь. Сейчас Володя закончил карьеру, впереди у него все будет.