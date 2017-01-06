Андрей Пятов: "Если "Шахтер" продолжит в том же духе - добьется поставленных целей"

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, что соскучился по футболу во время зимних каникул. В интервью для клубной пресс-службы голкипер подчеркнул, что у донецкого коллектива хорошие шансы добиться высоких результатов в оставшейся части сезона.

– По футболу во время отпуска успели соскучиться?

– Конечно, соскучился по всему: партнерам по команде, тренировочному процессу, матчам. Тренируемся, кстати, вместе с Антоном Каниболоцким. Поначалу было тяжеловато, а сейчас уже втянулись. У каждого есть программа занятий, составленная нашими специалистами по физподготовке, поэтому нахожу время улучшить свои кондиции. Впереди ответственный этап. Нам нужно хорошо поработать на сборах и подготовиться к встрече с "Сельтой".



– Какие задачи поставили перед собой на 2017 год?

– Хочется, чтобы этот год был не хуже предыдущего. Пока все для "Шахтера" складывается хорошо. Мы сделали неплохой задел в чемпионате, вышли в евровесну. Если продолжим в том же духе, обязательно добьемся поставленных целей.