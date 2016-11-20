Андрей Павелко: "В Харькове обязательно возродится "Металлист" и будет играть сборная"

Президент ФФУ Андрей Павелко посетил Харьков, где в субботу состоялся матч чемпионата Украины между "Шахтером" и "Карпатами" (2:1). По его словам, в городе будут проводиться международные матчи и возродится "Металлист". Харьковский клуб после сезона-2015/16 не смог пройти аттестацию из-за больших долгов и потерял профессиональный статус.

- Сегодня впервые в Харькове состоялось выездное заседание бюджетного комитета, - цитирует matchday.ua Павелко. Я благодарен Юлии Александровне Светличной, губернатору Харьковской области, за то, что она пригласила бюджетный комитет. И сегодня в полном составе те, кто приехал на это заседание, посетили матч. Самое главное, что мы увидели, – посещаемость встречи, несмотря на холодную и неудобную для болельщиков погоду. 11 тысяч человек, что неестественно для регулярного матча чемпионата. Мы увидели истинную заинтересованность харьковских болельщиков в футболе. Уверен, что здесь обязательно возродится "Металлист", здесь будет играть не только сборная, но и команды будут проводить международные игры. Уверен, что мы правильно сделали акцент на том, что необходимо Харькову вернуть футбол.

Буквально в ближайшее время мы планируем принять решение, чтобы именно в Харькове сделать центр развития украинского футбола в восточных регионах. Прекрасно, что сейчас мы видим у болельщиков Харьковщины ажиотаж и эмоции счастья от большого футбола. Федерация футбола вернула в Одессу футбол, сейчас возвращаем его и в Харьков. Это главное, что мы должны нести в своей стратегии развития футбола в Украине.