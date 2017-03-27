Андрей Павелко: "Договорные матчи - раковая опухоль украинского футбола"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил о необходимости борьбы с договорными матчами в местном футболе. По его словам, пока есть очень мало доказанных случаев "договорняков".

- Договорные матчи – это раковая опухоль украинского футбола, - цитирует matchday.ua Павелко. - И на эту проблему мне первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина. Необходимо оценить работу Комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку. Нашей стране необходимы громкие расследования. Баранка как раз и будет защищать чистоту игры.