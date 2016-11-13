Андрей Павелко: "Чеферин уже назвал Украину чемпионом по гостеприимству"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил, что визит в страну главы УЕФА Александера Чеферина прошел успешно.

- Чеферин уже назвал нас чемпионами по гостеприимству, - цитирует matchday.ua Павелко. - Самое главное, что с помощью УЕФА мы возвращаем международный футбол в другие города, кроме Киева. Есть целевая программа по поддержке детско-юношеского футбола, турниров для детей-переселенцев, программа "хет-трик". Строим с помощью УЕФА футбольные площадки.

В разработке много разных проектов. Чеферин сказал, что будет акцентировать внимание „маленьким“ федерациям. Для них будут новые программы. Самое главное, что есть понимание и под пустые расходы УЕФА денег не выделит, только под конкретные программы, которые будут предложены.