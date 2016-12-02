Андрей Ещенко: "Если на следующий день выходной – можно и до утра быть в ночном клубе"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "Бизнес online" отметил, что в киевском "Динамо" следили за своими игроками во всех клубах города. При этом он подчеркнул, что футболисты никогда не переходили грань дозволенного.

– Игорь Суркис в Киеве, как герой фильма "Крестный отец"?

– Он там очень властный человек, его все слушали. Но он вникал в жизнь клуба, помогал ветеранам. Устраивал работать в команду тех, кто уже завершил карьеру. К молодым тоже относился с пониманием всегда, прощая какие-то вещи. Слышал такое, что у него по всем ночным клубам Киева были свои люди, следившие за игроками.

Еще ко мне, Милевскому и Алиеву каждый вечер домой приходили его помощники. Проверяли, не ушли ли никуда после 23 часов. Хотя мы всегда, даже если ходили куда-то, то всегда все было в меру дозволенного. Тем более, если на следующий день выходной – можно и до утра быть в ночном клубе. Главное помнить, что ты представляешь киевское "Динамо", и правильно себя вести.