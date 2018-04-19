Анатолий Жабченко: "Для продолжения карьеры нужно было порвать на камеру российский паспорт"

Бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко в интервью "СЭ" рассказал о том, как прервалась его карьера. Судья из Симфеорополя в 2014 году получил российское гражданство, посе чего у него начались проблемы в работе. С июля 2017 года он судит только игры крымского чемпионата.

– Я проходил все тесты, сдал все нормативы. Но про меня словно забыли, - заявил Жабченко. - Ни одной игры! Какая-то пауза. В сентябре встретился с руководством ФФУ. Мне прямым текстом заявили, что убрать меня из списка "Миротворца" уже никто не может.

– Никакого выхода не было?

– Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

– Ваши действия?

– Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ.

Полная версия интервью Анатолия Жабченко