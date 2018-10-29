Алексей Гай: "Если бы переименование улиц улучшило жизнь населения - я был бы "за"

Полузащитник донецкого "Олимпика" Алексей Гай, ранее выступавший за "Кубань" - о своем отношении к переименованию украинских городов и улиц.

– Если бы переименование улучшило жизнь населения Украины... Вот одним словом изменили всю нашу жизнь, то я был бы "за". Я первым бы стоял и говорил: "Давайте быстрее это делать – мы станем лучше". А по факту получается – одна буква, слово, вывеска. Под ней ничего нет.

И второе – вопрос же не в том, чтобы переименовать, а во что. Возникает очень много вопросов.

- Какие новые названия улиц вам не нравятся?

– Бандеры, Шухевича. Эти люди были врагами, а сейчас они – герои Украины, - цитирует футболиста Tribuna.com.

Все о чемпионате Украины - здесь.