"Александрия" вышла Лигу Европы, "Черноморец" - нет

Завершился чемпионат Украины сезона-2016/17. В заключительном туре "Александрия" сыграла вничью с "Шахтером" и стала последним участником Лиги Европы от Украины. В других матчах чемпионского раунда "Динамо" обыграло "Черноморец", который остался без еврокубков, а "Заря" одолела "Олимпик".
Таким образом, Украину в Лиге чемпионов представят чемпион "Шахтер" и вице-чемпион "Динамо". В Лиге Европы выступят "Заря", "Олимпик" и "Александрия". В первый дивизион вылетели "Днепр" и "Волынь", чей матч сегодня не был доигран из-за поведения болельщиков.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
10-й тур
"Динамо" - "Черноморец" - 1:1 (1:0)
"Заря" - "Олимпик" - 2:0 (1:0)
"Александрия" - "Шахтер" - 1:1 (1:1)
Группа вылета
"Сталь" - "Ворскла" - 0:0
"Карпаты" - "Звезда" - 2:1 (1:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2016-2017/