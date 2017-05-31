"Александрия" вышла Лигу Европы, "Черноморец" - нет

Завершился чемпионат Украины сезона-2016/17. В заключительном туре "Александрия" сыграла вничью с "Шахтером" и стала последним участником Лиги Европы от Украины. В других матчах чемпионского раунда "Динамо" обыграло "Черноморец", который остался без еврокубков, а "Заря" одолела "Олимпик".

Таким образом, Украину в Лиге чемпионов представят чемпион "Шахтер" и вице-чемпион "Динамо". В Лиге Европы выступят "Заря", "Олимпик" и "Александрия". В первый дивизион вылетели "Днепр" и "Волынь", чей матч сегодня не был доигран из-за поведения болельщиков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионская группа

10-й тур

"Динамо" - "Черноморец" - 1:1 (1:0)

"Заря" - "Олимпик" - 2:0 (1:0)

"Александрия" - "Шахтер" - 1:1 (1:1)

Группа вылета

"Сталь" - "Ворскла" - 0:0

"Карпаты" - "Звезда" - 2:1 (1:1)