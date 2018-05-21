Александр Шовковский: "Чемпионские медали на Украине решались не на футбольном поле"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский подвел итоги сезона. Столичный клуб занял второе место в чемпионате Украины, а чемпионом стал "Шахтер".



– Самое неприятное в этом чемпионате то, что чемпионские медали решались не на футбольном поле, – цитирует Шовковского FootballHub. - Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у "Динамо".



Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было.

Хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле.